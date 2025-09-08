LA SICILIA – Aloi: “Stupendo giocare al ‘Massimino’. I tifosi ci hanno chiesto solo di vincere. Con Toscano bel rapporto. Tensione già alta per Cosenza”

Dall’entusiasmo riscontrato allo stadio ‘Angelo Massimino’ al positivo avvio di stagione, passando per l’intesa con Corbari, il prossimo impegno col Cosenza , il rapporto con mister Toscano e due degli allenatori più importanti avuti in carriera, Vincenzo Italiano e Zdenek Zeman. Ne parla il centrocampista Salvatore Aloi in un’intervista concessa al quotidiano La Sicilia:

“Giocare al Massimino regala emozioni particolari, poi segnare di fronte a 20mila spettatori ti trasmette una carica maggiore. Stupenda, anche perchè la mia è stata la rete che ha praticamente chiuso la partita prima della perla di Lunetta. Quando siamo scesi in campo mi sono elettrizzato. Ho ammirato le due curve, una con lo striscione per il maestro Franco Battiato, l’altra sotto la luna piena con la coreografia dei nostri colori di squadra. Brividi. Poche piazze si possono permettere un pubblico del genere, passionale, che dà e pretende tanto. E’ numeroso, soprattutto costante e continuo in ogni giorno della settimana. La gente e la città non sono da questa categoria, basta farsi due passi in centro. Speriamo di ricambiare l’affetto e di rendere felici i catanesi che ci hanno chiesto solo di vincere. Ci proveremo dando il 200 per cento. L’ambiente è compatto, il gruppo affiatato e dedito al lavoro. Spero di crescere ogni giorno e di arrivare al traguardo provando a migliorare di squadra e singolarmente”.

“Il Catania è stato costruito per disputare un torneo da protagonista. Come gruppo siamo consapevoli delle nostre capacità e daremo il massimo sempre e comunque. Mancano ancora troppe partite, non è il momento di fare previsioni ma raccogliamo i primi frutti e assicuriamo che sul campo lasciamo tutti molto sudore. Sono abituato a lavorare duramente, in settimana cerco di farmi trovare pronto. Mi fa piacere sentire che non abbia deluso le aspettative del tifo e quelle di club, staff, compagni. Mi inorgoglisce sapere che il presidente Pelligra si collega da diverse parti del mondo a qualsiasi ora per vedere le gare. Sono un calciatore box to box, partecipo alla fase offensiva e a quella difensiva con impegno. Il tecnico mi chiede sempre equilibrio, gestione della palla, pressing e di produrmi in inserimenti a ridosso dell’area avversaria. Sabato sera mi sono concesso una licenza, realizzando il mio primo, indimenticabile, gol in rossazzurro”.

“Corbari? Intesa in crescita, ci troviamo davvero bene anche fuori dal campo e i miglioramenti saranno ancora più evidenti quando saremo tutti a disposizione in mezzo al campo. Il mio rapporto con Toscano? Bello, immediatamente. Sono stato messo nelle condizioni di esprimermi al massimo delle possibilità. E sono guardato a vista anche dagli altri dello staff. Spero di ricambiare la loro fiducia sia per quello che faccio in campo sia per i miei comportamenti fuori”.

“Italiano e Zeman? Con il primo ci sentiamo spesso, non mi sorprende che sia arrivato ad arrivare in massima serie, a portare le squadre in Champions o a vincere la Coppa Italia. Lo ringrazio sempre per l’opportunità che mi ha concesso all’epoca a Trapani permettendoni di migliorare nei dettagli. Lo abbraccio e gli faccio un in bocca al lupo. Zeman è il maestro, a cui auguro innanzitutto di stare bene e di continuare a produrre idee e concetti per un calcio migliore. Mi stima come calciatore, mi ha fatto conoscere la sua idea di calcio, una vera e propria filosofia. Ho vissuto due stagioni memorabili con lui sul piano tattico e motivazionale, certi suoi silenzi hanno più senso di mille parole”.

“Cosenza? Sarà un derby per me. La tensione è già alta. Servirà il massimo della concentrazione mentale, tanta grinta, umiltà e una predisposizione al sacrificio. Loro sono un’ottima squadra, determinante, ci aspettano duelli non semplici in ogni zona del campo”.

