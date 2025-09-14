LA SICILIA: “Catania a Cosenza con entusiasmo, consapevolezza e rispetto per l’avversario”

Consueta rassegna stampa giornaliera. La Sicilia evidenzia come l’assenza dei tifosi etnei questo pomeriggio a Cosenza “sottrarrà bellezza al match, ma è evidente che Mimmo Toscano si attende molte risposte dai suoi calciatori”. L’allenatore del Catania “entrerà al ‘Marulla’ da avversario 18 anni dopo aver portato il Cosenza in C1 – ed era la seconda promozione di fila -. La casa del tecnico rossazzurro, un palazzone nella zona residenziale di Rende, dista dallo stadio due chilometri in linea d’aria”, si legge. “Toscano sarà salutato da qualche amico, memore delle imprese firmate in avvio di carriera”. Il tecnico degli etnei “conosce le insidie che possono riservare certi campi, per questo motivo ha avvisato i suoi”, riporta il quotidiano. “Entusiasmo, consapevolezza e rispetto per l’avversario. Così il Catania si presenta a Cosenza per la quarta di campionato”.

