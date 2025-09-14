domenica, 14 Settembre 2025
HomeCatania NewsLA SICILIA: "Catania, saranno fondamentali i duelli sugli esterni"
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

LA SICILIA: “Catania, saranno fondamentali i duelli sugli esterni”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Come riportato ieri, ad assistere al tentativo del Catania di centrare il poker di vittorie saranno pochissimi intimi a Cosenza. Mister Domenico Toscano “pare orientato a confermare gli undici schierati contro il Monopoli”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Di Tacchio non ha i 90′, ma un grande senso di responsabilità e non solo perchè è il capitano del gruppo. Il Cosenza deve rinunciare al trequartista Garritano, il dubbio di Buscè riguarda Begheldo o Kouan per tenere a bada l’irruenza sulla fascia di Donnarumma o stringere su Corbari e Aloi”, si legge. Il Catania invece dovrà tenere a bada soprattutto Mazzocchi, “attaccante che ha già fatto centro nei confronti con Monopoli e Salernitana. Di Gennaro nei contrasti aerei è perfetto, servirà accorciare al momento giusto, Ierardi e Pieraccini hanno il passo adatto per limitare anche Cannavò e Florenzi. Saranno fondamentali, come spesso capita, i duelli sugli esterni con Cimino e Ferrara che potrebbero spingere partendo dalla retroguardia”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Catania a Cosenza con entusiasmo, consapevolezza e rispetto per l’avversario”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

LA SICILIA: “Catania a Cosenza con entusiasmo, consapevolezza e rispetto per l’avversario”

Redazione - 0
Consueta rassegna stampa giornaliera. La Sicilia evidenzia come l'assenza dei tifosi etnei questo pomeriggio a Cosenza "sottrarrà bellezza al match, ma è evidente che...

VERSO COSENZA-CATANIA: nuovo esame per gli etnei. Le ipotesi di formazione

FAI LA FORMAZIONE: Cosenza-Catania, sostituisciti a Toscano

SERIE C: i risultati del sabato. Casarano, decisivo Chiricò. Benevento travolgente a Siracusa

CONVOCATI: Celli tra i 23 rossazzurri disponibili per Cosenza

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web