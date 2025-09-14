LA SICILIA: “Catania, saranno fondamentali i duelli sugli esterni”

Come riportato ieri, ad assistere al tentativo del Catania di centrare il poker di vittorie saranno pochissimi intimi a Cosenza. Mister Domenico Toscano “pare orientato a confermare gli undici schierati contro il Monopoli”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Di Tacchio non ha i 90′, ma un grande senso di responsabilità e non solo perchè è il capitano del gruppo. Il Cosenza deve rinunciare al trequartista Garritano, il dubbio di Buscè riguarda Begheldo o Kouan per tenere a bada l’irruenza sulla fascia di Donnarumma o stringere su Corbari e Aloi”, si legge. Il Catania invece dovrà tenere a bada soprattutto Mazzocchi, “attaccante che ha già fatto centro nei confronti con Monopoli e Salernitana. Di Gennaro nei contrasti aerei è perfetto, servirà accorciare al momento giusto, Ierardi e Pieraccini hanno il passo adatto per limitare anche Cannavò e Florenzi. Saranno fondamentali, come spesso capita, i duelli sugli esterni con Cimino e Ferrara che potrebbero spingere partendo dalla retroguardia”.

