mercoledì, 24 Settembre 2025
LA SICILIA: “Catania, a Trapani prova di maturità assoluta”

foto Catania FC

“Un nuovo inizio dopo il raccolto davvero magro delle ultime due gare. Un cambiamento di mentalità che possa avvicinarsi a tutto ciò che il Catania aveva mostrato nelle tre sfide inaugurali del campionato. L’occasione di Trapani è una prova di maturità assoluta”, riporta La Sicilia. “Una sfida tra gruppi che hanno un potenziale elevato sotto il profilo tattico, tecnico, ma anche dell’esperienza e delle ambizioni. Una partita tra conterranee che si guardano – considerando il rapporto tra tifoserie – senza astio ma con la giusta e doverosa concorrenza”, si legge.

“Quando il presidente Antonini, incassato il -8, dichiarava che avrebbe costruito un gruppo a vincere chi gli ha creduto? Oggi il Trapani non solo ha cancellato la penalità, ma ha inanellato punti per risalire. Ed oggi la sua squadra esprime cifre quasi identiche a quelle del Catania per gol fatti e subiti, inoltre non ha riportato sconfitte a differenza della squadra di Toscano”, evidenzia il quotidiano. “Al di là dei numeri i padroni di casa cercheranno subito di aggredire gli spazi come sono soliti fare”.

In casa Catania, invece, Toscano ha ammesso che avrebbe potuto mutare qualcosa “sia per gli incontri ravvicinati sia per rivitalizzare il gioco negli ultimi venti metri”. Se utilizzasse il 3-5-2, “spazio ad un creatore di gioco (Jimenez) o un uomo utile nelle due fasi come Quaini”. Le notizie trapelate ieri da Misterbianco “rimettono Donnarumma tra i papabili”. Trasferta, com’è noto, vietata ai tifosi residenti nella provincia di Catania ma a Trapani “ci saranno ugualmente presenze rossazzurre. Immaginiamo i residenti al centro della Sicilia o in altre zone del Siracusano o del Ragusano. Il presidente Antonini spera di vedere uno stadio stracolmo di pubblico ma si è anche rammaricato per il mancato arrivo dei catanesi”. Scambi di saluti rimandati, “ma in campo i convenevoli saranno molti ma molti di meno. Il Trapani vuole continuare l’ascesa, il Catania deve riprendersi e in gran fretta”.

