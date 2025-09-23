LA SICILIA: “Catania, allenamento a Misterbianco. Niente conferenza stampa ma il tecnico parlerà via social”

“Fino a questo momento, dopo l’allenamento che i rossazzurri hanno sostenuto, stavolta allo stadio di Misterbianco (e nella stessa sede lavoreranno oggi) sono fuori dai giochi Martic, D’Ausilio, Caturano, Aloi, Rolfini”, riporta La Sicilia. Il quotidiano conferma la possibilità di recuperare il laterale sinistro Daniele Donnarumma, anche se sembra “difficile rivederlo in campo dal primo minuto”, si legge. “Oggi non si terrà la conferenza stampa del tecnico Toscano, c’è poco tempo tra l’allenamento a Misterbianco e la partenza destinazione ‘Provinciale’ di Trapani. La comunicazione rossazzurra diffonderà il pensiero dell’allenatore tramite i propri canali social”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

