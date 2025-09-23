martedì, 23 Settembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiLA SICILIA: "Catania, allenamento a Misterbianco. Niente conferenza stampa ma il tecnico...
Catania NewsAllenamentiPrimo Piano

LA SICILIA: “Catania, allenamento a Misterbianco. Niente conferenza stampa ma il tecnico parlerà via social”

Redazione
By Redazione
0
218
foto Catania FC

“Fino a questo momento, dopo l’allenamento che i rossazzurri hanno sostenuto, stavolta allo stadio di Misterbianco (e nella stessa sede lavoreranno oggi) sono fuori dai giochi Martic, D’Ausilio, Caturano, Aloi, Rolfini”, riporta La Sicilia. Il quotidiano conferma la possibilità di recuperare il laterale sinistro Daniele Donnarumma, anche se sembra “difficile rivederlo in campo dal primo minuto”, si legge. “Oggi non si terrà la conferenza stampa del tecnico Toscano, c’è poco tempo tra l’allenamento a Misterbianco e la partenza destinazione ‘Provinciale’ di Trapani. La comunicazione rossazzurra diffonderà il pensiero dell’allenatore tramite i propri canali social”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACLI CATANIA: “Lo stadio Massimino deve essere inclusivo, non discriminante”
Articolo successivo
LA SICILIA: “A Trapani Cicerelli più avanzato? Le possibili soluzioni tattiche”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web