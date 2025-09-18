LA SICILIA: “Catania, Forte o Lunetta in avanti per il pronto riscatto”

Detto di Caturano e Rolfini che ancora non recuperano, “il Catania resta ancorato all’impegno che ha sempre messo in mostra Forte e nella possibilità di utilizzare come falso 9 un sorprendente e prolifico Lunetta”, riporta La Sicilia. “Contro il Sorrento il tecnico Toscano sfrutterà la soluzione base o darà fiducia al cannoniere principe”, si legge. Lunetta non rappresenta certamente una soluzione di ripiego. Fin qui è il bomber della squadra (3 reti sulle 12 complessive del Catania). “Lunetta è diventato un esempio per tutti. Compagni, club, tecnico, tifosi. Segna, sì, ma chi ha visto dal vivo la gara di Cosenza si è accorto subito di come sia entrato questo ragazzo in mischia. Rabbia lucida, fisicità assoluta, voglia di aggredire gli spazi. Il gol a Cosenza è stato un premio personale e non per la squadra che subito dopo si è sciolta”, evidenzia il quotidiano.

“Francesco Forte resta il titolare designato. E non dispiace il suo atteggiamento perchè accorcia il gioco, cerca di fare a sportellate con l’Universo. Ha segnato due gol, uno l’ha mancato clamorosamente perchè la traversa di Cosenza, timbrata domenica a tu per tu con il portiere avversario, trema ancora a distanza di giorni”. Forte, che “molti avevano ribattezzato il nuovo Montalto per via dello stesso numero di maglia scelto, sta tenendo il reparto come può in attesa di rifiatare o di entrare in concorrenza con gli altri due numeri 9”. Fin qui Forte e Lunetta hanno messo a segno insieme 7 reti, due quarti del totale.

