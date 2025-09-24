LA SICILIA: “Catania, il significato del rinnovo di Toscano”

“La comunicazione del rinnovo del tecnico Domenico Toscano partorita alle 12 di ieri, vigilia del match con il Trapani, ha un significato di facile lettura. Il club, anzi direttamente il presidente Ross Pelligra, è intervenuto in prima persona. Cosa vuol dire? Toscano diventa un elemento essenziale, quasi intoccabile della vita del Catania FC. Tutte le altre componenti tecniche dipendono dal lavoro, dalle idee e dalle decisioni dell’allenatore. I tempi li detta Toscano, insomma. Che piaccia o no. Così i giocatori sono chiamati a precise responsabilità e a rispondere a conferme o cambiamenti tattici. Lo staff di Toscano, i preparatori, gli analisti, i medici devono camminare al fianco di chi ha la precisa responsabilità del gruppo squadra”, riporta La Sicilia.

“In realtà l’accordo era stato verbalmente raggiunto fin dai giorni del ritiro. Comunicarlo adesso? Un messaggio ai giocatori, in generale ai tesserati sulla forza che un allenatore deve avere in sede di decisioni da campo. Un messaggio a chi – a torto o a ragione – aveva già dato via al toto allenatore ‘esonerando’ il responsabile della panchina. Un altro messaggio a chi considera il Catania in crisi di identità con quel -5 in classifica dalla vetta che pesa a prescindere. L’intervento di Pelligra è stato da presidente. Se avrà ragione o meno si vedrà più avanti”, si legge.

