venerdì, 12 Settembre 2025
LA SICILIA: “Catania, l’avvio non è passato inosservato. Questo mese darà indicazioni importanti”

L’avvio da record del Catania “non è passato inosservato”, riporta La Sicilia. “Non è stato, al di là dei punteggi roboanti, un avvio contro squadre materasso. Vero è che il Foggia è arrivato al Massimino in condizioni non ideali, ma a Cava il Catania ha lottato vincendo di forza dopo un duello difficile da ‘leggere’ ma bene interpretato. Anche il Monopoli per un’ora ha tenuto a bada le iniziative avversarie sfiorando il gol. E qui è intervenuto Dini con parate salva risultato. A Cava come col Monopoli”, si legge.

“Settembre darà indicazioni importanti al Catania stesso e alle avversarie. La Salernitana deve recuperare una gara contro l’Atalanta U23, la squadra allenata da Toscano dovrà intanto confermarsi a Cosenza in uno stadio vuoto per il divieto di viaggio dei residenti in città e provincia di Catania, per l’assenza di gran parte del tifo cosentino in polemica con la presidenza. Polemica che nei giorni scorsi hanno confermato anche i cronisti cittadini e chi segue il Cosenza disertando le conferenze stampa per un rapporto con la proprietà che oggi sembra insanabile. Poi il match interno col Sorrento, le trasferte di Trapani e Cerignola. All’alba del mese di ottobre se il Catania sarà ancora in cima emergeranno valori e ambizioni ben definite. Se sarà bagarre, il tutti contro tutti sarà destinato a durare a lungo”, riporta il quotidiano.

