LA SICILIA: “Catania-Monopoli occasione per ricordare anche Francesco Aronica”

La partita Catania-Monopoli è stata anche un’occasione per ricordare Francesco Aronica, ragazzo morto dopo un tragico tuffo a Polignano giorni fa. “I due club, gemellati tra tifosi, hanno deciso di ricordare con amici e parenti del ragazzo (grande atleta degli Elephants di football americano) alla presenza delle famiglie Aronica e Strano prima del match di sabato sera”, riporta La Sicilia. “Allo stadio c’erano tra gli altri la mamma Ilia Strano, il papà di Francesco – Gianpaolo Aronica -, i fratelli Alessandro e Paolo, accolti dal vice presidente del Catania Vincenzo Grella. E’ stato anche esposto uno striscione nella Nord tra applausi e mille rimpianti”, si legge.

