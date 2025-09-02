martedì, 2 Settembre 2025
LA SICILIA: “Catania, nessuna sorpresa su un organico che esce rafforzato dal mercato”

foto Catania FC

“Nessuna sorpresa. Il Catania, con l’operazione Caturano e con il recupero a centrocampo di Di Tacchio, era già al completo. Il diesse Pastore ha formalizzato l’arrivo del centravanti Simone Leonardi dalla Samp. Il contratto di cinque anni è un segnale di fiducia nei confronti del ragazzo cresciuto a San Cristoforo”, poi girato in prestito alla Ternana perchè riesca a trovare più spazio. E’ quanto riporta La Sicilia, che evidenzia come siano rimasti solamente due esuberi in organico: De Rose e Luperini.

“Rimango anche Lunetta e Jimenez che avevano richieste importanti. Kaleb è anche in trattativa con i dirigenti del Catania per un prolungamento del contratto: tempi brevi?”, si legge. “Alla fine della fiera i nuovi innesti hanno davvero rafforzato un organico che ha mantenuto la solida base creata dal club e da Toscano nello scorso campionato, specie nei momenti finali quando sono stati recuperati quasi tutti i calciatori”, sottolinea il quotidiano.

