LA SICILIA: “Catania, reagisci in maniera totale e senza incertezze”

“Il ritorno alla Fortezza Massimino è già una notizia che induce all’ottimismo. Il Catania tra le mura amiche ha offerto il meglio garantendosi un avvio roboante, stoppato dai pasticci di Cosenza. Domani l’opportunità tra le mura amiche, contro il Sorrento, potrebbe ristabilire una serenità che in questi giorni è stata smarrita”, riporta La Sicilia. La speranza che la squadra si rimetta a correre come ha fatto nelle prime tre gare è il tema conduttore espresso in settimana anche da Donnarumma. “Ovvio che la squadra deve reagire in maniera totale e senza incertezze contro un avversario che ha fin qui raccolto poco ma non è un gruppo dimesso. Tutt’altro. Il Catania ha una rabbia agonistica dentro che deve cancellare il 4-1 rimediato in Calabria”, evidenzia il quotidiano.

