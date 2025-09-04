LA SICILIA: “Catania sogna una stagione di vertice”

“Due vittorie e la chiusura di un mercato estivo programmato con raziocinio hanno cancellato i cattivi pensieri di una Catania che sogna concretamente una stagione di vertice”, riporta La Sicilia. “Il calcio in città viene vissuto senza equilibrio. C’erano aspre critiche e scetticismo per ogni mossa programmatica. Adesso c’è la passione smisurata e comprensibile. C’è la voglia di lasciare la Serie C dopo anni di tentativi falliti, di cambi al timone del club”, si legge.

“C’è stata un’accelerazione su tutti i fronti. Il mercato chiuso dal club con l’arrivo di Caturano in attacco, il rinnovo di Cicerelli, gli undici rinforzi, la cessione degli esuberi, ha convinto i tifosi. Il ritiro estivo ha lasciato una buona sensazione alla piazza perchè Toscano ha lavorato con giocatori funzionali al progetto tecnico. Anche la trovata del club di presentare le maglie con un’anticipazione mediatica rilevante, al point ufficiale, ha coinvolto la gente”, riporta il quotidiano.

Come sempre, “a fare la differenza sono risultati” ed è stato “un impatto positivo” contro il Foggia e la “trasferta trappola” di Cava. “Altro particolare di non poco conto, il centravanti. Il Catania ne ha tre in lista, Inglese fa ormai parte del passato. Dini e la difesa non prendono gol, altro elemento passato al microscopio in questo avvio di campionato”. Ecco che Catania-Monopoli diventa “un appuntamento serale da non perdere per rinforzare l’orgoglio tutto rossazzurro”, evidenzia l’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro.

