giovedì, 18 Settembre 2025
LA SICILIA: “Caturano e Rolfini non recuperano”

foto Catania FC

“Caturano non recupera. Rolfini è ancora alla fase di riatletizzazione”, riporta il quotidiano La Sicilia. L’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro evidenzia come Caturano stia lavorando “per rientrare al meglio dopo un infortunio che non durerà a lungo”. Si preferisce non forzare i tempi di recupero. Rolfini ha subìto un infortunio muscolare in ritiro. “Sembrava fosse vicino al rientro, invece evidentemente ha avuto un altro contrattempo e comunque contro il Sorrento non ci sarà”, si legge. Nel reparto avanzato, per il momento, il tecnico del Catania Mimmo Toscano può contare su Francesco Forte e Gabriel Lunetta.

