LA SICILIA: "Cosenza-Catania si giocherà con la presenza di pochi intimi"

Domenica pomeriggio, in occasione di Cosenza-Catania, il “San Vito-Marulla” rischia di restare praticamente deserto per una partita che avrebbe meritato una cornice da sold out o quasi. Invece “il tifo organizzato ha deciso di non entrare per assistere al match”, riporta il quotidiano La Sicilia. “La spaccatura tra club e i giornalisti (il 90 per cento di loro) di Cosenza è evidente, tanto è vero che alle conferenze stampa non partecipa la gran parte di chi segue anche da anni le sorti della realtà appena retrocessa dalla Serie B. Non ci saranno i tifosi del Catania ai quali è stato impedito di viaggiare per motivi di ordine pubblico. Si giocherà con la presenza di pochi intimi ed è un peccato visto il calcio che esprime la squadra di Toscano e vista la voglia di emergere che ha la squadra di casa”, si legge.

