LA SICILIA – Da Siracusa: “Frisenna, qualità e quantità per il centrocampo aretuseo”

Il quotidiano La Sicilia, nell’approfondimento sugli ultimi movimenti di mercato del Siracusa, si sofferma anche sull’ingaggio del centrocampista Giulio Frisenna, acquisito in prestito dal Catania: “Frisenna è un giocatore giovane e dinamico, con esperienze importanti anche a Messina, che potrà dare maggiore qualità e quantità al centrocampo siracusano. La sua capacità di inserirsi negli spazi e di contribuire sia in fase difensiva che offensiva lo rende un elemento prezioso per il modulo di gioco adottato da Turati. L’arrivo di Frisenna testimonia la volontà del Siracusa di costruire una squadra equilibrata e competitiva”, si legge.

