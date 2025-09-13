LA SICILIA: “Di Tacchio dovrebbe tornare tra i convocati”

Prima convocazione stagionale per Di Tacchio? Il capitano si allena da giorni con i compagni e dovrebbe tornare utile alla causa del Catania in vista del confronto esterno con il Cosenza, entrando in campo se dovesse presentarsi l’esigenza di far rifiatare uno dei due mediani, Aloi e Corbari. “Se non dovessero nascere inconvenienti dell’ultimo istante o ripensamenti da parte dell’allenatore che ha a disposizione l’allenamento di rifinitura, gli assenti in Calabria dovrebbero essere l’attaccante Rolfini e lo squalificato Quaini”, riporta La Sicilia. Anche Celli sarebbe disponibile mentre Caturano è alle prese con “un piccolo malanno fisico che potrebbe portare l’allenatore a tenerlo a riposo”. I tifosi non vedono l’ora di osservare Caturano in azione, “memori dei numeri – in termini di gol – messi in mostra nelle ultime stagioni. Ma il campionato è ancora all’alba e ci sarà tempo per osservare e giudicare”.

