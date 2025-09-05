LA SICILIA: “Di Tacchio scalpita, ha accelerato le operazioni di recupero”

“Francesco Di Tacchio scalpita. Dopo lo stop imprevisto dovuto all’infortunio, il calciatore ha accelerato le operazioni perchè vuole tornare il prima possibile a dare una mano alla squadra. Il club gli ha donato i gradi di capitano e allora il centrocampista, considerato che al momento non può scendere in campo, vuole far pesare il suo ruolo all’interno dello spogliatoio”, riporta La Sicilia. “I compagni lo ascoltano, il giocatore ha carisma da vendere. Nelle sue numerose esperienze professionali ha imparato tanto. Soprattutto come si vincono le gare e i campionati. Si sta allenando più forte di prima, perchè vuole riprendersi il suo posto al centro del campo e nel cuore della manovra rossazzurra”, si legge.

===>>> DI TACCHIO: “Quasi pronto per il rientro in gruppo, non vedo l’ora. Vogliamo essere protagonisti, c’è un’aria diversa”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***