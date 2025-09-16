LA SICILIA – Donnarumma: “Reagiremo. Riprendiamo la marcia con furore agonistico”

Daniele Donnarumma, laterale sinistro del Catania, torna sulla sconfitta di Cosenza e guarda avanti, in cerca di riscatto immediato. Queste le sue parole a La Sicilia:

“Non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi adesso. Una frase fatta che fotografa il momento. Il girone C è difficile, ogni avversario del Catania darà più del massimo. A Cosenza è mancato il furore agonistico messo in atto dai rossoblu. Se dovevamo perdere e prendere coscienza delle difficoltà che ci saranno in questa stagione, meglio aver subito ora questa scoppola. Reagiremo. Eviteremo altre brutte sorprese. Potrà anche capitare di perdere una gara giocata benissimo ma bisogna evitare tutto il bagaglio di errori e coincidenze che portano gli altri a tentare di sopraffarci”.

“La gara di Cosenza potevamo e pensavamo di rimetterla in sesto dopo avere accorciato. Poi abbiamo preso un gol da stupidi, ci siamo fatti prendere dalla smania di acciuffare il pari. Ci siamo sbilanciati. Avremmo dovuto contrastare in modo diverso e lasciare un uomo al limite, io stesso avrei dovuto e potuto giocare meglio. Il Sorrento? L’ho visto giocare contro la Salernitana. I campani fanno correre gli avversari e sanno palleggiare, dovremo essere bravi a mostrare un vigore agonistico più elevato del loro. Abbiamo qualità e possiamo creare occasioni importanti. Se non dovessimo concedere nella fase di non possesso, le tre prossime gare potrebbero diventare un filotto importante per indicare quanto possiamo ambire ad un campionato di vertice”.

“A centrocampo rientra anche Quaini? Ci sarà maggiore concorrenza in allenamento, in un contesto dove il club ha operato benissimo sul mercato. Di Tacchio? E’ il capitano, al di là del ruolo è un ragazzo esperto che potrà darci aiuti importanti. Possiamo fare emergere la qualità ma non basta se dovesse mancare il furore agonistico. Alleniamoci al massimo traendo spunto da chi è subentrato e ha fatto bene a Cosenza. Con questo atteggiamento si tiene alta la soglia di qualità e lotta. Tifosi? Ci farebbe piacere averli anche in trasferta. Sono la parte trainante della squadra. Al Massimino sentiamo l’aiuto di tutta la città”.