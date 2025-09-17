LA SICILIA: “Il Catania deve creare gioco anche fuori casa”

Il quotidiano La Sicilia evidenzia l’importanza, in casa Catania, di migliorare sul piano della costruzione del gioco e degli equilibri che passano dal reparto di centrocampo: “Inutile dire quanto sia strategico l’atteggiamento dei centrocampisti specie nella zona del cerchio. Il Catania ha fondato il gioco nelle due fasi. A Cosenza ha sofferto anche per l’assenza di Aloi che nelle tre precedenti sfide aveva influito sulla prestazione e anche sui risultati visto che contro il Monopoli era anche andato in gol. Proprio contro i pugliesi l’atteggiamento di Jimenez era stato importante, in Calabria no”, si legge. “Ecco perchè le scelte di Toscano, in base a idee e allenamenti in corso, devono essere azzeccate. Il Catania deve creare gioco anche fuori casa e non affidarsi sistematicamente alle capacità dei singoli. Sarà uno dei temi dominanti nel trittico di gare che prevede, dopo il confronto di sabato, due trasferte: Trapani e Cerignola”.

