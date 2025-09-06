LA SICILIA: “La città nel pallone. Serata di gala, entusiasmo che cresce”

“Due vittorie all’alba della stagione hanno ricreato un entusiasmo che sembra figlio delle imprese compiute dal vecchio club matricola 11.700 in Serie A. Le differenze, e non solo di categoria, sono evidenti ma il clima d’attesa è identico. Catania-Monopoli è una serata di gala che può e deve essere completata da un successo che permetterebbe ai rossazzurri di mantenere il primato in classifica condiviso attualmente con Benevento e Salernitana”, riporta La Sicilia.

“La lotta a tre ipotizzata mentre infuriava un mercato estivo senza esclusione di colpi si è rivelata più che mai reale”, si legge. E se in casa etnea c’è chi si affanna a sottolineare “che è un episodio, che il 6-0 col Foggia è andato ben presto in archivio, che il successo di Cava più una lotta di calci che di calcio non può rappresentare un must, il pubblico ha accesso la miccia della passione sfrenata”. Contro il Monopoli si preannuncia una cornice di pubblico molto importante, come dimostra il dato raccolto ieri: 12.100 abbonati, 5.100 tifosi che hanno comprato il tagliando al dettaglio, tenendo conto che nelle prossime ore è ancora possibile acquistare i biglietti.

“Segnale di un entusiasmo che cresce”. Il quotidiano evidenzia che “se deve essere la stagione non delle illusioni ma delle concrete speranze, ai rossazzurri serve un successo. La spinta di una città letteralmente nel pallone è un vantaggio che in questa categoria nessuno può permettersi”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***