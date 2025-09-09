LA SICILIA: “La difesa è un bunker e Toscano fa ruotare i titolari”

I meriti di Andrea Dini a protezione dei legni. Ma non solo. Se la difesa non prende gol il merito è del reparto arretrato e di tutta la squadra nel suo complesso. A proposito della linea difensiva rossazzurra, La Sicilia evidenzia come la difesa sia un un bunker e la particolarità in questa stagione stia nel fatto che buona parte dei difensori siano stati confermati dopo il buon finale offerto nella stagione passata. “I portieri Dini e Bethers, il laterale destro Ierardi, il sinistro Celli, il centrale Di Gennaro, il laterale sinistro Allegretto hanno costruito qualcosa di positivo facendo leva sull’intesa che adesso è stata rafforzata”, si legge.

“Toscano, con l’avallo della società, ha inserito il jolly Pieraccini che aveva allenato a Cesena due stagioni fa schierandolo da titolare in barba alla sua giovane età. Dini è titolare fisso, così come nelle prime due sfide le scelte sono ricadute su Ierardi, Di Gennaro e Celli. Contro il Monopoli l’infortunio di Celli (lo staff medico sta valutando l’entità del malanno) ha portato in campo Pieraccini. Che ha cominciato a sinistra, poi quando nella retroguardia è entrato Allegretto, lo stesso ex Cesena si è spostato a destra al posto di Ierardi. E nel pre campionato ha anche agito da difensore centrale. Insomma, possono ruotare i difensori del Catania”, evidenzia il quotidiano. Non dimenticando Martic, anche lui può agire da difensore centrale. “La corsa alla maglia di titolare è un rebus. Meglio per Toscano. Meglio per il Catania”, riporta il giornale.

