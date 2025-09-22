LA SICILIA: “La Nord protesta contro il divieto di trasferta a Trapani”

Il quotidiano La Sicilia conferma quanto riportato nei giorni scorsi, in merito al divieto di trasferta a Trapani per i tifosi residenti nella provincia di Catania. “Dai 17mila del Massimino al divieto di trasferta per Trapani-Catania. Mercoledì al Provinciale non ci saranno sostenitori rossazzurri e non è una buona notizia per la squadra che sarà chiamata a cancellare il ko di Cosenza e il pareggio interno contro il Sorrento”, si legge.

“Il tifo organizzato della Curva Nord ha protestato con uno striscione coreografico (un bus riprodotto con il cartone è stato ‘guidato’ da una parte all’altra del settore)” e la scritta ‘Liberi di viaggiare’ in occasione del match disputato con il Sorrento, “ma il provvedimento non verrà cambiato”. Si parla anche della possibilità di viaggio per la successiva gara di Cerignola riservata ai soli possessori della tessera del tifoso. In questo caso “ci saranno presenze anche nutrite, ma sempre limitate a chi ha la card”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

