lunedì, 15 Settembre 2025
HomeCatania NewsLA SICILIA: "Lunetta rincalzo di lusso, esempio per la squadra"
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

LA SICILIA: “Lunetta rincalzo di lusso, esempio per la squadra”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Quarto spezzone di gara per Gabriel Lunetta e terzo gol stagionale con la maglia del Catania per un totale di 88 minuti in campo in questo avvio di stagione. “Mai titolare, eppure Lunetta spacca le gare. Domenica a Cosenza era quasi riuscito a rimettere in piedi un confronto poi condizionato da errori e ripartenze avversarie”, riporta La Sicilia. “E’ stato un esempio. Ha riversato in campo grinta, cattiveria, voglia di rivalsa, fame di gol, lanciando messaggi a tutti, compreso al tecnico Toscano. Non è bastato ma se c’è un giocatore da salvare, eccolo qui. Lunetta è il bomber della squadra. Sabato sarà titolare? Oppure entrerà in corsa cercando una volta di più di far gol per se stesso e per i compagni?”, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Mascara in tribuna in versione tifoso. Quanti applausi”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web