LA SICILIA: “Lunetta rincalzo di lusso, esempio per la squadra”

Quarto spezzone di gara per Gabriel Lunetta e terzo gol stagionale con la maglia del Catania per un totale di 88 minuti in campo in questo avvio di stagione. “Mai titolare, eppure Lunetta spacca le gare. Domenica a Cosenza era quasi riuscito a rimettere in piedi un confronto poi condizionato da errori e ripartenze avversarie”, riporta La Sicilia. “E’ stato un esempio. Ha riversato in campo grinta, cattiveria, voglia di rivalsa, fame di gol, lanciando messaggi a tutti, compreso al tecnico Toscano. Non è bastato ma se c’è un giocatore da salvare, eccolo qui. Lunetta è il bomber della squadra. Sabato sarà titolare? Oppure entrerà in corsa cercando una volta di più di far gol per se stesso e per i compagni?”, evidenzia il quotidiano.

