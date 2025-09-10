mercoledì, 10 Settembre 2025
LA SICILIA: “Lunetta sta diventando un fattore”

foto Catania FC

“Deve essere difficile per un calciatore accettare di non giocare tra i titolari. Ma c’è un solo modo per far capire a tutti il proprio valore, cogliere le opportunità e dare il massimo in quei frangenti. Concetto chiarissimo per Gabriel Lunetta, che in questo avvio di campionato sta incidendo nonostante i pochi minuti giocati”, riporta La Sicilia. Il jolly rossazzurro già nella passata stagione aveva dimostrato di valere un posto in squadra, “nelle prime tre gare di campionato ha racimolato un totale di 63′, così suddivisi: 24 contro il Foggia, 18 contro la Cavese e 21 contro il Monopoli. Eppure ha uno score invidiabile, frutto di due gol e un assist. Gabriel Lunetta sta diventando un fattore, Mimmo Toscano sa che anche a gara in corso può affidarsi a lui per spaccare le difese avversarie”. Il quotidiano ha poi riportato alcuni tratti dell’intervento di Lunetta a Globus Television.

