LA SICILIA: “Mascara in tribuna in versione tifoso. Quanti applausi”

“Anche se ha cercato di dribblare le attenzioni Peppe Mascara non è riuscito nell’intento. L’attaccante che ha fatto le fortune del Catania in Serie A domenica era a Cosenza con famigliari e amici”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Tifoso del Catania, ma in incognito, non ha rilasciato commenti ed è stato travolto dall’affetto dei sostenitori della formazione di casa e da qualche tifoso arrivato da altre province siciliane. Al termine della gara, Mascara è uscito dallo stadio non certo felice”, vista la pesante sconfitta dei rossazzurri al “San Vito-Marulla”.

