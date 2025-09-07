LA SICILIA: “Metropolitana Catania, tifosi rimasti a piedi…”

“La Nord cala lo striscione con l’immagine di Battiato, la Sud colora il settore con cartoncini rossi e azzurri. Negli altri settori entusiasmo e il ricordo di Concetto, di Joshua, di Ciccio. Ma al rientro dallo stadio molti tifosi ci hanno scritto perchè la Metro ha chiuso i battenti con l’ultima corsa alle 22”, riporta La Sicilia. Il quotidiano scrive: “Si può concepire una roba del genere nel giorno in cui all’andata 500 tifosi (mediamente) vanno allo stadio senza ingolfare il traffico?”. Generalmente, in occasione degli incontri di calcio serali del Catania, la Direzione Generale di FCE dispone che il servizio di Metropolitana sia straordinariamente prolungato. Adesso si pone in evidenza questa segnalazione verificatasi in coincidenza con la disputa del match Catania-Monopoli.

