domenica, 7 Settembre 2025
HomeCatania NewsLA SICILIA: "Metropolitana Catania, tifosi rimasti a piedi…"
Catania NewsCuriositàPrimo Piano

LA SICILIA: “Metropolitana Catania, tifosi rimasti a piedi…”

Redazione
By Redazione
0
5

“La Nord cala lo striscione con l’immagine di Battiato, la Sud colora il settore con cartoncini rossi e azzurri. Negli altri settori entusiasmo e il ricordo di Concetto, di Joshua, di Ciccio. Ma al rientro dallo stadio molti tifosi ci hanno scritto perchè la Metro ha chiuso i battenti con l’ultima corsa alle 22”, riporta La Sicilia. Il quotidiano scrive: “Si può concepire una roba del genere nel giorno in cui all’andata 500 tifosi (mediamente) vanno allo stadio senza ingolfare il traffico?”. Generalmente, in occasione degli incontri di calcio serali del Catania, la Direzione Generale di FCE dispone che il servizio di Metropolitana sia straordinariamente prolungato. Adesso si pone in evidenza questa segnalazione verificatasi in coincidenza con la disputa del match Catania-Monopoli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-MONOPOLI (Video): gli highlights della sfida
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web