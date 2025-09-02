martedì, 2 Settembre 2025
LA SICILIA – Pastore: “Quaini e Allegretto restano con entusiasmo”

foto Catania FC

Saltati i trasferimenti di Alessandro Quaini e Andrea Allegretto, alla fine entrambi sono rimasti con entusiasmo. E’ quanto afferma il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore al quotidiano La Sicilia: “Quaini era stato sondato dalla Juve Stabia ma alla fine i campani hanno scelto altre soluzioni. Conosciamo bene la serietà del ragazzo che alla fine della squalifica (due turni da scontare) tornerà a disposizione con immutato entusiasmo. Allegretto? Era nostra intenzione permettere al giocatore di trovare una sistemazione funzionale a un maggiore utilizzo, ma alla fine è stato il difensore a chiedere di rimanere alla base. Con grande soddisfazione di tutti perchè è un calciatore che si sta allenando con un entusiasmo evidentissimo”, le parole del dirigente rossazzurro.

