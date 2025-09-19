venerdì, 19 Settembre 2025
LA SICILIA: “Presenze allo stadio, dato col Sorrento non da record ma straordinario per la C”

Quanta gente arriverà allo stadio sabato, in occasione del confronto casalingo con il Sorrento? Fino a ieri la prevendita ha fatto registrare la vendita di 2.700 tagliandi. Al momento, “tra abbonati e prevendita allo stadio teoricamente ci sono 15mila spettatori”, riporta La Sicilia. Ma c’è tempo ancora fino a domani per l’acquisto dei biglietti. Non sarà record assoluto di presenze allo stadio “Angelo Massimino”, ma il dato rimane “straordinario per la Serie C intera, difficilmente raggiungibile”. Alle pendici dell’Etna “ci sarà come sempre un ambiente molto caldo e a supporto” di un Catania chiamato a reagire subito dopo la pesante sconfitta di Cosenza.

