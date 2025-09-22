LA SICILIA: “Toscano cambia modulo? Caturano potrebbe rientrare a Cerignola o in vista del Siracusa”

“Il Catania deve rilanciarsi. Trapani e poi Cerignola le due trasferte della verità”. Titola così il quotidiano La Sicilia in vista del doppio turno esterno, a distanza di pochi giorni, per il Catania. “Il tecnico Toscano pensa ad un cambio di modulo per rendere meno prevedibile la lettura degli schemi agli avversari di turno”, si legge. A proposito dei sei calciatori attualmente infortunati, da vedere se qualcuno sarà disponibile per la partita di mercoledì anche se non al 100%. Quanto a Caturano, profilo che corrisponde al centravanti potenzialmente da 20 gol reperito sul mercato, non ha ancora giocato una sola partita in maglia rossazzurra ma “dovrebbe rientrare contro il Cerignola o ancora dopo, in vista del Siracusa, perchè ha avuto una ricaduta sotto il profilo muscolare”.

In relazione alla possibilità di un cambio modulo: “Toscano ha costruito la sua squadra con due corridori formidabili sulle fasce e due mediani che rompono il gioco. Quando un avversario ‘legge’ bene queste caratteristiche e blocca le corsie, per ora la squadra fa fatica a cambiare idee tattiche. Ecco perchè, per stessa ammissione dell’allenatore, adesso potrebbe essere arrivato il momento di cambiare modulo: 4-3-3? 3-4-3? Si potrebbe andare verso il tridente con Forte in mezzo, Cicerelli e uno tra Jimenez e Lunetta laterali”. Bisogna comprendere “il modo in cui il Catania deve reagire e il modo in cui la squadra si disporrà in campo. Con un nuovo sistema di gioco o con quello di sempre. L’atteggiamento mentale conterà come non mai”.

