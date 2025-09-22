lunedì, 22 Settembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiLA SICILIA: "Toscano cambia modulo? Caturano potrebbe rientrare a Cerignola o in...
Catania NewsAllenamentiFocusLega ProPrimo Piano

LA SICILIA: “Toscano cambia modulo? Caturano potrebbe rientrare a Cerignola o in vista del Siracusa”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

“Il Catania deve rilanciarsi. Trapani e poi Cerignola le due trasferte della verità”. Titola così il quotidiano La Sicilia in vista del doppio turno esterno, a distanza di pochi giorni, per il Catania. “Il tecnico Toscano pensa ad un cambio di modulo per rendere meno prevedibile la lettura degli schemi agli avversari di turno”, si legge. A proposito dei sei calciatori attualmente infortunati, da vedere se qualcuno sarà disponibile per la partita di mercoledì anche se non al 100%. Quanto a Caturano, profilo che corrisponde al centravanti potenzialmente da 20 gol reperito sul mercato, non ha ancora giocato una sola partita in maglia rossazzurra ma “dovrebbe rientrare contro il Cerignola o ancora dopo, in vista del Siracusa, perchè ha avuto una ricaduta sotto il profilo muscolare”.

In relazione alla possibilità di un cambio modulo: “Toscano ha costruito la sua squadra con due corridori formidabili sulle fasce e due mediani che rompono il gioco. Quando un avversario ‘legge’ bene queste caratteristiche e blocca le corsie, per ora la squadra fa fatica a cambiare idee tattiche. Ecco perchè, per stessa ammissione dell’allenatore, adesso potrebbe essere arrivato il momento di cambiare modulo: 4-3-3? 3-4-3? Si potrebbe andare verso il tridente con Forte in mezzo, Cicerelli e uno tra Jimenez e Lunetta laterali”. Bisogna comprendere “il modo in cui il Catania deve reagire e il modo in cui la squadra si disporrà in campo. Con un nuovo sistema di gioco o con quello di sempre. L’atteggiamento mentale conterà come non mai”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “La Nord protesta contro il divieto di trasferta a Trapani”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web