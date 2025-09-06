LA SICILIA: “Toscano confermerà l’assetto base contro il Monopoli del catanese Longo?”

Sfida insidiosa per il Catania questa sera contro il Monopoli. I pugliesi dovrebbero insistere sul 3-5-2 con cui hanno violato Siracusa “coprendo in ampiezza il campo e trovando equilibrio in una fase difensiva che fa leva sull’esperienza del laterale destro Viteritti e sulla voglia di Fall”, riporta La Sicilia. “Attenzione a Salvatore Longo, nato a Catania, oggi avversario dei rossazzurri nello stadio di ‘casa’ sua dopo aver segnato al Siracusa dal dischetto con uno scavetto alla Mascara (fatte le debite proporzioni)”, si legge. In casa Catania, “Toscano sembra intenzionato a riconfermare l’assetto base” con una “possibile staffetta al centro dell’attacco tra Forte e Caturano”, Aloi e Corbari in campo dal 1.

L’allenatore rossazzurro ha anche provato in settimana “Jimenez in regia per assicurarsi una costruzione di gioco più lineare e con un tocco di estro maggiore a centrocampo. C’è anche Martic a disposizione ma per un lavoro più muscolare”, evidenzia il quotidiano. Se il Monopoli “prepara un trattamento speciale per evitare a Cicerelli di tagliare il campo da sinistra verso il centro, le contromosse di Toscano potrebbero anche sfruttare, in corso d’opera, l’irruenza di Lunetta sulla trequarti o addirittura da falso 9”. Proprio Lunetta è stato il marcatore dell’ultimo confronto diretto giocato al ‘Massimino’ contro il Monopoli.

