L’EDITORIALE | Una scoppola che può fare bene, se si riprende subito la marcia

Le parole di Mimmo Toscano nel post-gara di Cosenza sono forse il punto da cui ripartire: “Può essere una scoppola che fa bene”. Perché il Catania visto al “San Vito-Marulla” ha offerto la peggiore prestazione di questo inizio stagione, mostrando limiti che non si possono nascondere dietro l’alibi di un pomeriggio storto. È giusto ribadirlo: i rossazzurri non sono invincibili. Le prime uscite positive non devono illudere nessuno, perché a Cosenza è arrivata una scoppola dolorosa, un bagno d’umiltà necessario dopo una partita che mette in evidenza come la squadra debba ancora crescere molto sul piano della mentalità e della continuità.

Il centrocampo ha sofferto oltremisura, pagando l’assenza di uno dei suoi uomini chiave (Aloi) e dimostrando quanto la squadra perda in equilibrio e personalità appena viene a mancare un tassello importante. Non meno gravi le difficoltà difensive: dopo tre partite chiuse senza subire gol, la retroguardia ha perso certezze e compattezza, concedendo troppo a un avversario cinico e determinato. Davanti, invece, la reazione è arrivata soltanto da Lunetta, subentrato con la giusta fame e autore dell’unico gol etneo.

Troppo poco per una squadra che deve fare dell’intensità e del collettivo i propri punti di forza. Ecco perché questa sconfitta può avere un senso soltanto se trasformata in lezione: un brusco stop che, se metabolizzato con la giusta maturità, servirà a raddrizzare la rotta. Il potenziale di questa rosa resta elevato, ma il Catania potrà esprimerlo soltanto se tutti remeranno nella stessa direzione, con l’umiltà di chi sa che nulla è scontato e che ogni partita va giocata con il coltello tra i denti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***