LEONARDI: “Grazie famiglia Samp. Inizia un nuovo percorso con i colori rossazzurri”

I saluti su Instagram di Simone Leonardi alla Sampdoria, dopo l’avvenuta acquisizione del cartellino da parte del Catania: “Sono arrivato alla Samp a 14 anni, ho vestito ed onorato la maglia blucerchiata per 7 anni fino ad indossarla nel giorno del mio esordio in prima squadra ed il mio primo gol sotto la gradinata al 90esimo.. un’emozione che porterò sempre dentro di me.. sentire urlare il mio nome da 25.000 spettatori al Marassi mi ha reso il giocatore più felice del mondo. Quel rettangolo di gioco che ho sempre sognato da bambino rimarrà sempre custodito nel mio cuore. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso e che mi hanno trasmesso i valori di questa società e l’importanza di vestire la maglia più bella del mondo. Grazie famiglia Samp. Famiglia per sempre. Lascio la maglia del cuore blucerchiato per vestire ed onorare da oggi la maglia del cuore rossazzurro, la squadra della mia città: Catania. Da oggi comincia un nuovo percorso con i colori rossazzurri..”.

