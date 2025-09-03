mercoledì, 3 Settembre 2025
HomeCalcio CataneseLEONARDI, l'agente: "Trattativa col Catania lunga, impegnativa ed emozionante"
Calcio CataneseCalciomercatoCatania NewsCatania SocialLega ProPrimo Piano

LEONARDI, l’agente: “Trattativa col Catania lunga, impegnativa ed emozionante”

Redazione
By Redazione
0
312

Gianluca Virzì, procuratore di Simone Leonardi, commenta così l’acquisizione del cartellino dell’attaccante da parte del Catania, che lo ha poi prestato alla Ternana: “Il trasferimento del giocatore al Catania Fc ha avuto una trattativa lunga ed impegnativa, ma allo stesso tempo emozionante, trattandosi di un giocatore catanese che vestirà e difenderà la maglia della sua città. Ringrazio con grande enfasi l’Amministratore delegato dell’FC Catania, Vincenzo Grella, per la determinazione, convinzione e tenacia nel voler portare in squadra il giovane Simone Leonardi, classe 2005, anche in una proiezione futura lungimirante per la società. Per il giocatore si chiude una importante pagina della propria vita professionale iniziata alla UC Sampdoria dall’U15 di settore giovanile fino alla Prima Squadra con esordio e primo gol. UC Sampdoria che ringrazieremo sempre. Oggi inizia un’altra avventura nel nuovo club: Fc Catania. Un’emozione a tinte RossoAzzurre”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-MONOPOLI: quando un guizzo di Lunetta piegò la resistenza biancoverde
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

VERSO CATANIA-MONOPOLI: quando un guizzo di Lunetta piegò la resistenza biancoverde

Redazione - 0
29 settembre 2024. E' la data dell'ultimo confronto stagionale al "Massimino" tra Catania e Monopoli. Risale allo scorso campionato di Serie C. Si ricorda...

MERCATO: dopo tanto rumore, Vallocchia non si è mosso dalla Ternana

EX ROSSAZZURRI: Llama sempre più legato alla Sicilia, ritorno all’Akragas

SERIE C: ancora mercato, altre operazioni nel girone C

VERSO CATANIA-MONOPOLI: squadra che vince non si cambia?

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web