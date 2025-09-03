LEONARDI, l’agente: “Trattativa col Catania lunga, impegnativa ed emozionante”

Gianluca Virzì, procuratore di Simone Leonardi, commenta così l’acquisizione del cartellino dell’attaccante da parte del Catania, che lo ha poi prestato alla Ternana: “Il trasferimento del giocatore al Catania Fc ha avuto una trattativa lunga ed impegnativa, ma allo stesso tempo emozionante, trattandosi di un giocatore catanese che vestirà e difenderà la maglia della sua città. Ringrazio con grande enfasi l’Amministratore delegato dell’FC Catania, Vincenzo Grella, per la determinazione, convinzione e tenacia nel voler portare in squadra il giovane Simone Leonardi, classe 2005, anche in una proiezione futura lungimirante per la società. Per il giocatore si chiude una importante pagina della propria vita professionale iniziata alla UC Sampdoria dall’U15 di settore giovanile fino alla Prima Squadra con esordio e primo gol. UC Sampdoria che ringrazieremo sempre. Oggi inizia un’altra avventura nel nuovo club: Fc Catania. Un’emozione a tinte RossoAzzurre”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***