mercoledì, 17 Settembre 2025
LUPERINI: nessuno sbocco sul mercato estero, il giocatore rimane fuori lista

foto Catania FC

Il direttore sportivo Ivano Pastore aveva accennato, qualche settimana fa, dopo la chiusura della sessione estiva del calciomercato alla possibilità di piazzare all’estero il trequartista Gregorio Luperini, sfruttando le finestre di mercato aperte al di fuori dell’Italia. Su questo fronte non ci sono novità, il giocatore prelevato lo scorso anno a titolo definitivo dalla Ternana – a meno di sorprese – è destinato a rimanere sotto contratto col Catania almeno fino a gennaio, quando si aprirà la sessione invernale e potrebbero aprirsi nuovi scenari concreti per il futuro del ragazzo. Pisano classe 1994, Luperini è attualmente legato ai colori rossazzurri fino al 30 giugno 2027 ma è fuori dalla lista dei 23 presentata alla Lega Pro.

