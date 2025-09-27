MAIURI (all. Audace Cerignola): “Siamo una squadra capace di tutto. Col Catania decisi, convinti e cattivi. Cerchiamo continuità”

L’allenatore dell’Audace Cerignola Vincenzo Maiuri, che salterà il confronto col Catania per squalifica, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club pugliese. Riportiamo le parole più significative del tecnico gialloazzurro:

“A Salerno abbiamo realizzato la quarta rimonta stagionale. Ciò evidenzia la negatività legata al fatto di andare sotto con troppa facilità alle prime situazioni di pericolo degli avversari, ma soprattutto lo spirito di gruppo, l’appartenenza importante di giocatori – anche chi subentra – pronti a rimettere le cose sul piano che ci interessa, con la mentalità di chi vuole sempre giocare per vincere. Dovremmo cercare di evitare di andare sotto perchè gli equilibri delle partite sono importantissimi, facendo propria la gara dall’inizio, senza concedere vantaggi agli altri. Siamo una squadra capace di tutto. Vero è che abbiamo rimontato a Salerno con la formazione di casa in dieci uomini, ma noi in occasioni precedenti abbiamo fatto la partita anche in inferiorità numerica”.

“Abbiamo ripreso il lavoro settimanale analizzando l’incontro di Salerno, le cose buone e quelle migliorabili, proiettandoci subito verso l’impegno col Catania, avendo poco tempo a disposizione per prepararlo. Affrontiamo una squadra molto forte, lo sappiamo, ma le partite in questo campionato sono tutte difficili, per cui affronteremo il Catania consapevoli che è un incontro che può certificare un certo tipo di continuità di risultati da parte nostra. Dare continuità ai risultati per noi è fondamentale, questa è figlia di una continuità di mentalità, che è quella che porta a stare sempre sul pezzo, essere propositivi, dando ogni singolo giocatore il meglio di se stesso per raggiungere l’obiettivo comune. Dobbiamo essere decisi, convinti e cattivi su quello che bisognerà fare domenica. Il nostro motto è ‘Tutti utili e tutti indispensabili’. Noi possiamo fare meglio di quanto espresso fino ad oggi, abbiamo nelle corde capacità superiori a quelle dimostrate finora in campo. Ogni calciatore deve credere di più in se stesso e soprattuto pensare che c’è tanto da fare insieme”.

