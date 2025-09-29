MAX VELOTTO sull’arbitraggio di Cerignola: “Striamo mi ha sorpreso, promosso con un ‘7’ pieno”

C’erano state polemiche in settimana per la designazione del sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno, in occasione della partita Audace Cerignola-Catania. Secondo il giudizio di Max Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, Striamo ha diretto bene l’incontro. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’:

“All’inizio aveva destato qualche perplessità la scelta dell’arbitro salernitano, con tutte le polemiche che hanno condito questa designazione. Mi preoccupavano un pò le pressioni che il ragazzo potesse avere a fronte di una partita importante, perchè è così quando si arbitra una partita del Catania sia in casa che fuori. Mettiamoci anche che il Cerignola veniva dalla vittoria di Salerno, c’erano tante difficoltà oggettive pre-gara ma io la sua prestazione la posso ritenere molto soddisfacente. Prestazione caratterizzata da precisione tecnica, gli interventi disciplinari sono stati consoni alle richieste determinate dagli eventi avvenuti in campo. Mi ha veramente sorpreso e sono convinto che durante l’arco dell’anno lo vedremo dirigere anche partite di un certo spessore. Cerignola era un ottimo banco di prova, lui ne è uscito fuori alla grande. C’è anche da sottolineare la correttezza della partita che non ha mai avuto particolari picchi di agonismo. Promosso con un 7 pieno”.

