MAX VELOTTO sull’arbitraggio di Trapani-Catania: “Il direttore di gara è stato tecnicamente molto impreciso”

Il commento durante la trasmissione ‘Diretta Stadio’, ai microfoni di Telecolor, dell’ex direttore di gara Max Velotto, fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla prestazione del sig. Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, “fischietto” designato per il derby siciliano finito mercoledì in parità sul campo del Trapani:

“Avevo delle grandi aspettative su questo elemento. Voto 5, rimandato. Secondo me la sua mancanza di precisione in alcuni eventi si è ripercorsa sull’aspetto disciplinare. A bilancio contiamo 7 ammoniti, di cui 4 potevano essere tranquillamente evitati. Due per meri errori personali di valutazione, le altre due figlie di situazioni non valutate correttamente. La precisione tecnica che viene a mancare incide di conseguenza sull’atteggiamento dei calciatori che porta alle proteste. Questa era una gara che un arbitro che punta a fare il salto di categoria poteva e doveva finire con 3 ammoniti e non 7 in una gestione particolare degli episodi. Per quanto riguarda il rigore non concesso a Stoppa, l’arbitro – rispetto alla posizione che ci forniscono le telecamere – a distanza debita ha avuto tutti gli elementi per poter valutare correttamente l’episodio. La direzione dell’arbitro è stata insufficiente, non ha intaccato il risultato però nel complesso ha mostrato molta imprecisione”.

