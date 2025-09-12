MAZZOCCHI (Cosenza): “Catania molto forte ma scenderemo in campo determinati”

Dopo le parole di qualche giorno fa, ecco quelle rilasciate dallo stesso Simone Mazzocchi, attaccante del Cosenza, a La Gazzetta del Sud in vista del confronto casalingo col Catania:

“Vorrei arrivare in doppia cifra come gol ma la cosa più importante resta il risultato collettivo. A Crotone abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo continuare a migliore i nostri difetti. Ci stiamo preparando con grande attenzione e credo che alla fine i risultati arriveranno perché nella vita il lavoro paga sempre. Il campionato di serie C è molto particolare. Per noi è importante giungere in uno buono stato di forma ad aprile, quando comincia un torneo a sé. Raccogliere la migliore posizione può risultare determinante in chiave playoff.

“Il Catania? Sappiamo di affrontare una squadra molto forte domenica, ma scenderemo in campo determinati a fare la nostra partita. Il mister sta provando diverse soluzioni tattiche, ma a me non cambia molto: che giochi accanto a un’altra punta o con due trequartisti alle spalle, l’importante è interpretare bene la gara e dare tutto. Tifosi? Avvertiamo il loro sostegno ma in trasferta è differente perché ce li abbiamo vicini. Spero che la situazione possa ricomporsi perché per noi rappresenterebbe un vantaggio”.

