MAZZOCCHI (Cosenza) verso il Catania: “Il campionato non aspetta, le vittorie possono sbloccarci”

Simone Mazzocchi, attaccante del Cosenza e prossimo avversario del Catania, suona la carica in vista del prosieguo della stagione. Queste le sue parole su LaC TV: “Abbiamo passato una stagione complicatissima, retrocedendo dalla B. Dopo avere vissuto un’estate un pò turbolenta stiamo cercando di rimettere a posto tutti i tasselli per affrontare al meglio questo campionato. L’inizio di stagione è stato complicato, la nostra forza deve essere quella di portare risultati e vittorie che possono sbloccare questa squadra, in un contesto ambientale che comunque sentiamo a sostegno. Seguiamo un’unica strada e procede sullo stesso binario. Mister Buscè sta lavorando, dobbiamo solo cercare di colmare difetti e difficoltà nel minor tempo possibile, perché il campionato va avanti e non aspetta. Alla fine contano sempre i risultati, c’è poco da fare”.

