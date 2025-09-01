lunedì, 1 Settembre 2025
MERCATO: Buglio-Catania, al momento manca il sì della Juve Stabia

Davide Buglio pronto a dire sì al Catania sulla base di un contratto di durata biennale. La società rossazzurra ha fatto e sta facendo tutto il necessario per provare ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del forte centrocampista della Juve Stabia, obiettivo primario. In questo momento manca, tuttavia, l’intesa con la Juve Stabia. Si è registrato un intoppo importante nell’ambito dell’operazione di scambio con Alessandro Quaini. Da capire se, nelle prossime ore, le parti riusciranno a risolvere il problema o se, invece, la trattativa non si concretizzerà. Il Catania su Buglio c’è, avanza anche l’ipotesi di trattare l’acquisizione del cartellino del giocatore escludendo Quaini come pedina di scambio, ma in tal caso andrebbe individuata una soluzione per piazzare altrove l’ex Fiorenzuola ridiscutendo i termini dell’accordo con le Vespe.

