MERCATO: Buglio, ecco da cosa nasce il dietrofront della Juve Stabia

Fino al giorno prima l’accordo era praticamente solido e definito, prevedendo lo scambio con Alessandro Quaini, che si sarebbe trasferito alla Juve Stabia e con Davide Buglio pronto a fare il percorso in direzione Catania. Poi, come non di rado si verifica in sede di calciomercato, basta un niente per cambiare le carte in tavola e anche trattative ormai praticamente chiuse non vengono concretizzate.

Il direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa aveva fiutato la possibilità di prelevare dall’Atalanta un giocatore sempre seguito con interesse, il centrocampista Federico Zuccon, nome peraltro sondato anche dal Catania un mesetto fa circa. Quest’ultimo era in procinto di trasferirsi al Padova, la Juve Stabia però ha compreso che c’erano i presupposti per affondare i colpi e, così, ha preferito mollare la presa per Quaini e virare su Zuccon, trovando una soluzione alternativa per Buglio, trasferito poi in prestito con diritto di riscatto al Catanzaro. Da segnalare che, su Buglio, in C aveva fatto un tentativo anche il Crotone. In caso di trasferimento in terza serie, il centrocampista avrebbe accettato senza esitare il Catania.

