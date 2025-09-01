lunedì, 1 Settembre 2025
MERCATO: Catania, accordo su tutto con Frascatore ma si attende la cessione di Allegretto

Redazione
By Redazione
foto La Gazzetta del Sud

Trattativa sfumata per il passaggio di Paolo Frascatore dall’Avellino al Crotone, inserimento del Catania nella trattativa e società rossazzurra che ha già raggiunto l’accordo sia con l’Avellino che con il 33enne difensore. Frascatore sarebbe pronto a firmare un contratto di durata biennale con il sodalizio etneo, prima però il Catania deve procedere con il trasferimento di Andrea Allegretto. Il difensore che il Catania ha prelevato a gennaio dall’AZ Picerno, piace soprattutto a Crotone e Audace Cerignola (pugliesi in pole), con anche altre squadre alla finestra.

