MERCATO: Catania, accordo su tutto con Frascatore ma si attende la cessione di Allegretto

Trattativa sfumata per il passaggio di Paolo Frascatore dall’Avellino al Crotone, inserimento del Catania nella trattativa e società rossazzurra che ha già raggiunto l’accordo sia con l’Avellino che con il 33enne difensore. Frascatore sarebbe pronto a firmare un contratto di durata biennale con il sodalizio etneo, prima però il Catania deve procedere con il trasferimento di Andrea Allegretto. Il difensore che il Catania ha prelevato a gennaio dall’AZ Picerno, piace soprattutto a Crotone e Audace Cerignola (pugliesi in pole), con anche altre squadre alla finestra.

