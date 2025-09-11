giovedì, 11 Settembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Catania, gli altri contratti in scadenza
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

MERCATO: Catania, gli altri contratti in scadenza

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
0
foto Catania FC

Cicerelli e Dini hanno rinnovato nelle ultime settimane il contratto in scadenza, prolungandolo di un ulteriore anno, ma la dirigenza del Catania è al lavoro per discutere altri possibili rinnovi. Il nome di Kaleb Jimenez è quello di cui spesso si è parlato in questi giorni, con il giocatore che per il momento non accetta la proposta del Catania ma se ne riparlerà più avanti. Per il resto da valutare la situazione contrattuale di Bethers, Allegretto, Celli, Quaini, Raimo, Di Tacchio.

Su Ierardi e Martic va detto che per entrambi esiste un’opzione per il rinnovo al termine della stagione mentre il Catania ha la facoltà di riscattare i cartellini di Pieraccini (Cesena) e D’Ausilio (Avellino) a condizioni economiche importanti. Forte, invece, è giunto in prestito dall’Ascoli ma non rinnoverà l’accordo con la società marchigiana e, pertanto, se a fine campionato il Catania lo riterrà opportuno potrà trattare direttamente con il giocatore, il quale sarà libero da vincoli. In scadenza, infine, De Rose. Se quest’ultimo resterà un tesserato del Catania fino al 30 giugno 2026 (ricordiamo che è attualmente fuori lista), dal giorno successivo sarà libero di accasarsi altrove.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ABBONAMENTI: dati aggiornati dalla A alla C. Catania, numeri poco distanti da piazze come Firenze e Udine
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web