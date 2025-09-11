MERCATO: Catania, gli altri contratti in scadenza

Cicerelli e Dini hanno rinnovato nelle ultime settimane il contratto in scadenza, prolungandolo di un ulteriore anno, ma la dirigenza del Catania è al lavoro per discutere altri possibili rinnovi. Il nome di Kaleb Jimenez è quello di cui spesso si è parlato in questi giorni, con il giocatore che per il momento non accetta la proposta del Catania ma se ne riparlerà più avanti. Per il resto da valutare la situazione contrattuale di Bethers, Allegretto, Celli, Quaini, Raimo, Di Tacchio.

Su Ierardi e Martic va detto che per entrambi esiste un’opzione per il rinnovo al termine della stagione mentre il Catania ha la facoltà di riscattare i cartellini di Pieraccini (Cesena) e D’Ausilio (Avellino) a condizioni economiche importanti. Forte, invece, è giunto in prestito dall’Ascoli ma non rinnoverà l’accordo con la società marchigiana e, pertanto, se a fine campionato il Catania lo riterrà opportuno potrà trattare direttamente con il giocatore, il quale sarà libero da vincoli. In scadenza, infine, De Rose. Se quest’ultimo resterà un tesserato del Catania fino al 30 giugno 2026 (ricordiamo che è attualmente fuori lista), dal giorno successivo sarà libero di accasarsi altrove.

