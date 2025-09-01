MERCATO: Chiarella-Siracusa, no. De Rose, si tratta la risoluzione. Buglio, Allegretto e Peralta, la situazione

Aggiornamenti di mercato in casa Catania. Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, si è parlato della situazione legata ad una serie di trattative in entrata. Per quanto concerne Davide Buglio, trova conferme il fatto che manchi il sì della Juve Stabia. Trattativa intavolata sulla base di uno scambio con Alessandro Quaini, operazione fino a ieri con importanti margini positivi ma che, nelle ultime ore, ha fatto registrare un dietrofront tra le fila stabiesi. Trasferimento sfumato, a meno che nelle prossime ore non muti nuovamente lo scenario.

Il difensore Riccardo Allegretto dice no all’Audace Cerignola, aspetta il Crotone, ma i calabresi dovrebbero prima liberare un posto in lista. Vedremo se ci saranno novità a breve. La partenza di Allegretto sbloccherebbe l’arrivo di Paolo Frascatore dall’Avellino. Non andrà a Siracusa l’esterno Marco Chiarella, che ha ricevuto proposte in Serie D da Teramo e Recanatese. Con De Rose si tratta la risoluzione del contratto attualmente in scadenza a giugno del prossimo anno. In relazione a Peralta, torna di moda l’ipotesi Foggia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***