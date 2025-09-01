lunedì, 1 Settembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Chiarella-Siracusa, no. De Rose, si tratta la risoluzione. Buglio, Allegretto e...
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Chiarella-Siracusa, no. De Rose, si tratta la risoluzione. Buglio, Allegretto e Peralta, la situazione

Redazione
By Redazione
0
1374
foto Catania FC

Aggiornamenti di mercato in casa Catania. Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, si è parlato della situazione legata ad una serie di trattative in entrata. Per quanto concerne Davide Buglio, trova conferme il fatto che manchi il sì della Juve Stabia. Trattativa intavolata sulla base di uno scambio con Alessandro Quaini, operazione fino a ieri con importanti margini positivi ma che, nelle ultime ore, ha fatto registrare un dietrofront tra le fila stabiesi. Trasferimento sfumato, a meno che nelle prossime ore non muti nuovamente lo scenario.

Il difensore Riccardo Allegretto dice no all’Audace Cerignola, aspetta il Crotone, ma i calabresi dovrebbero prima liberare un posto in lista. Vedremo se ci saranno novità a breve. La partenza di Allegretto sbloccherebbe l’arrivo di Paolo Frascatore dall’Avellino. Non andrà a Siracusa l’esterno Marco Chiarella, che ha ricevuto proposte in Serie D da Teramo e Recanatese. Con De Rose si tratta la risoluzione del contratto attualmente in scadenza a giugno del prossimo anno. In relazione a Peralta, torna di moda l’ipotesi Foggia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
UFFICIALE: il Catania cede Frisenna al Siracusa
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

UFFICIALE: il Catania cede Frisenna al Siracusa

Redazione - 0
Definito il passaggio di Giulio Frisenna dal Catania al Siracusa. La società rossazzurra ha ufficializzato il trasferimento del centrocampista catanese classe 2002 al club...

MERCATO: Buglio-Catania, al momento manca il sì della Juve Stabia

MERCATO: Catania, accordo su tutto con Frascatore ma si attende la cessione di Allegretto

UFFICIALE: Leonardi diventa un giocatore di proprietà del Catania, va in prestito alla Ternana

MERCATO: Silvestri-Triestina, si sblocca la cessione

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web