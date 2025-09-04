MERCATO: De Rose-Cosenza, così vicino così lontano… nulla di fatto, rifiutando anche la D

Il 30 giugno sarebbe stato il suo ultimo giorno di contratto con il Catania se, l’estate precedente, l’allora direttore sportivo rossazzurro Daniele Faggiano non gli avesse proposto di firmare un accordo annuale con rinnovo automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze in campionato. Una volta scattato il prolungamento del contratto fino a giugno del prossimo anno, Francesco De Rose è rimasto alle pendici dell’Etna rifiutando proposte provenienti dalla Serie D e qualcuna dalla C. Non è stato il caso del Cosenza. Nello specifico la soluzione era gradita all’esperto centrocampista nativo proprio di Cosenza e che, sempre in rossoblu, ha iniziato la propria carriera.

La dirigenza cosentina aveva espresso segnali favorevoli circa un suo eventuale ritorno in Calabria effettuando qualche approccio con il giocatore, l’allenatore Antonio Buscè ha però ritenuto più opportuno e funzionale al progetto tecnico del Cosenza puntare su elementi con altre caratteristiche in mezzo al campo, in particolare il calciatore proveniente dal Rimini Christian Langella, che lo stesso Buscè ben conosceva per averlo allenato la scorsa stagione in biancorosso. Adesso De Rose è fuori lista, rimanendo in attesa di novità sul futuro.

