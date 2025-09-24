MERCATO: De Rose, il Barletta conferma la trattativa

“Difficile ma ci lavoriamo”. Telegrafico ma anche sorridente il presidente del Barletta Marco Arturo Romano, ai microfoni di Telesveva, nel commentare i rumors di mercato che vedono la società biancorossa pugliese interessata all’esperto centrocampista Francesco De Rose. Già nei mesi scorsi se ne parlava, di recente si è registrato il ritorno di fiamma del Barletta, a caccia di innesti per potenziare l’organico in Serie D. L’ex Cesena è un concreto obiettivo di mercato. Attualmente De Rose è a tutti gli effetti un tesserato del Catania ma non inserito nella lista dei 23 “calciatori professionisti”. Il Barletta sta lavorando affinchè trovi un’intesa con il giocatore che ha compiuto 38 anni a giugno.

