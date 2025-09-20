MERCATO: De Rose, ritorno di fiamma del Barletta

Dalla Puglia, precisamente dalla redazione di Telesveva, torna di moda un nome già accostato al Barletta nei mesi scorsi. Quello di Francesco De Rose. L’esperto centrocampista del Catania resta un’idea per la società biancorossa. De Rose, peraltro, ha già indossato in carriera la maglia del Barletta nell’annata agonistica 2014-2015 (31 presenze e due gol). La squadra pugliese attualmente milita nel girone H di Serie D mentre l’ex calciatore del Cesena è fuori lista al Catania ma legato con i rossazzurri da un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno.

