MERCATO: dopo tanto rumore, Vallocchia non si è mosso dalla Ternana

Quante volte avete letto il nome di Andrea Vallocchia accostato al Catania? Il centrocampista è stato effettivamente nel mirino della società etnea. Interesse reale da parte del club rossazzurro, soprattutto quando ha valutato se prelevare dalla Ternana uno tra Aloi e lo stesso Vallocchia. Anche in seguito all’approdo in Sicilia di Aloi, comunque, la società etnea ha tenuto in considerazione l’ipotesi di effettuare un nuovo tentativo per il centrocampista di Rieti. Gli umbri, però, sono stati coerenti nella loro linea: Vallocchia sarebbe partito solo dietro un esborso economico di rilevante entità.

Con il passare dei giorni è maturata nella dirigenza rossoverde la probabilità che difficilmente il giocatore avrebbe lasciato le Fere. Lo dimostra il fatto che quando la squadra è scesa in campo in competizioni ufficiali Vallocchia non solo figurava sistematicamente nell’elenco delle convocazioni, ma anche tra i titolarissimi della formazione di Liverani. Non è un caso se, ad un certo punto, le attenzioni del diesse rossazzurro Ivano Pastore si sono spostate su altri mediani (Capezzi e Simone Tascone). Successivamente Pastore ha ricevuto la proposta della Juve Stabia d’inserire Alessandro Quaini in una trattativa riguardante Davide Buglio, poi saltata per i motivi già illustrati. Tornando a Vallocchia, non è escluso che in futuro il Catania possa farci nuovamente un pensierino. Oggi, comunque, il classe 1997 è e rimane a tutti gli effetti un calciatore della Ternana con il contratto in scadenza a giugno del 2027.

