martedì, 2 Settembre 2025
MERCATO: Frascatore ha aspettato il Catania fino alle 18, poi il sì alla Salernitana

foto La Gazzetta del Sud

Era pronto un contratto di durata biennale da firmare col Catania. La società rossazzurra si era tutelata bloccando l’ingaggio di Paolo Frascatore dall’Avellino (a titolo definitivo) in caso di partenza di Andrea Allegretto. Quest’ultimo e era in contatto con più club, ma ha rifiutato in particolare la proposta dell’Audace Cerignola mettendo in pole il Crotone. I calabresi, tuttavia, non hanno affondato i colpi per esigenze di lista e, a quel punto, è stato lo stesso Allegretto ad assumere la decisione di non muoversi da Catania. Frascatore ha atteso il Catania fino alle ore 18:00, successivamente il difensore, contattato dalla Salernitana, ha trovato rapidamente l’intesa con i granata sottoscrivendo un accordo della stessa durata proposta dagli etnei.

Articolo precedente
QUI CATANIA: stop al mercato, ora testa solo e soltanto al campo
