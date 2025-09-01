lunedì, 1 Settembre 2025
MERCATO: Frosinone, idea Luperini per il centrocampo

foto Catania FC

Il Frosinone pensa a Gregorio Luperini, secondo quanto riporta La Casa di C. Il club cadetto potrebbe tentare l’affondo nel corso della giornata per il centrocampista di 31 anni in uscita dal Catania. Il calciatore, sulla via del completo recupero da un infortunio, ha preso parte al ritiro di Norcia ma non figurerà nella lista dei 23. Il Catania, pertanto, è alla ricerca di una nuova sistemazione a Luperini, che percepisce un ingaggio importante (di poco inferiore alle 200mila euro a stagione, ndr) ed è reduce da un’annata poco esaltante alle pendici dell’Etna. Il suo contratto con la società etnea scade il 30 giugno 2027.

